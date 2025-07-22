大暑：細嗅荷香，金池納涼

中評社北京7月22日電／據新華社報導，7月22日，農曆六月二十八，我們迎來二十四節氣中的第十二個節氣，也是夏季的最後一個節氣——大暑。



《月令七十二候集解》有雲：“大暑，六月中。暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶大也。”大暑是一年當中日照最多、氣溫最高的時節。



宋代詩人梅堯臣對暑熱的描寫淋漓盡致：“大熱曝萬物，萬物不可逃。燥者欲出火，液者欲流膏。飛鳥厭其羽，走獸厭其毛。”然而在自然的節律中，大暑並非衹有酷熱，亦是草木繁茂，萬物正榮之時，尤為動人的，便是那池中一抹淡雅荷香。



大暑所在的農曆六月，也稱“荷月”。此時荷花盛放，亭亭淨植，不懼烈日、不畏驟雨，成為極具“節令之美”的象徵。



“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”“荷花風前暑氣收，荷花蕩口碧波流”……古人以荷消暑，以荷入詩，也在賞荷之間，尋得心靈的寧靜。



而今，這份清涼詩意，在中原古都開封，有了新的延續。



盛夏時節，金明池遺址公園荷影搖曳，緋雲千葉、紅寶石、水月洛神……一池蓮花競放，透著城市更新的勃勃生機。



“圍擋一拆，便是蓮葉田田，著實讓人心生歡喜”。市民王秋花笑著說，自己帶孩子來游玩，這處突然“冒”出來的新景點，第一次來就愛上了，現在每天晚上都要來轉轉，荷香撲面，心曠神怡。



其實不久前，這裡還是一片封閉水域，作為酒店內湖景觀，被高墻圍擋了近二十年，庫容因淤積逐年“縮水”，水質也堪憂。