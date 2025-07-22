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“美之道”文化項目在中國國家博物館首發
http://www.CRNTT.com
2025-07-22 18:27:43
7月21日，人們在國博參觀擊鼓說唱俑。
中評社北京7月22日電／據新華社報導，當日，“美之道”文化項目在北京中國國家博物館舉行首發式。據瞭解，該項目以32件館藏文物為敘述載體，以中式美學在不同歷史時期呈現出的鮮明時代特徵為敘事脈絡，通過線下“美之道”導覽路徑與“線上小程序交互”雙線並行的創新模式，架構一條虛實結合的“美之道”參觀路徑，為觀眾提供更豐富的參觀體驗。
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