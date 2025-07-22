一張藏毯的守正與創新

中評社北京7月22日電／據新華社報導，江孜縣是西藏著名的藏毯（藏族稱為“卡墊”）之鄉，制毯歷史悠久，藏族邦典、卡墊織造技藝於2006年被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。江孜藏毯和土耳其地毯、波斯地毯並稱為世界三大名毯。



旦增稱來是珍拉所在的藏毯製作公司負責人，從小就對藏毯文化有著濃厚的興趣，畢業後他放棄了穩定的工作，投身家鄉的藏毯事業。“不甘心這項技藝被遺忘，”在他看來，“江孜藏毯不僅是一項產業，更是一種文化的載體，必須在守正創新中謀發展。”



旦增稱來要守的“正”，是江孜藏毯織造技藝中代代相傳的“魂”——穿杆式連環八字扣；而求的“新”，則是通過數字科技賦能實現的“3D藏毯”效果。



“江孜藏毯生產需要經過洗毛、紡紗、染色、編織、剪花等步驟，我們在染色和編織兩個環節做了一些工藝上的提升，從而使產品達到3D的視覺效果。”旦增稱來說。



他利用建築學專業特長，將傳統手繪圖案轉化為數字圖紙，研發了“看照片編織藏毯的紙樣使用技術”，在數字圖紙中精準標注每種色線的打結方向與組合方式。“就像建築施工圖，讓編織有了標準化指南。”這一創新應用不僅極大提升了生產效率，還讓複雜圖案的私人定制成為可能。



為了提升藝術表現力，旦增稱來團隊嘗試在色彩運用上尋求突破，將原有的3種間隔色升級為7種染料漸變色。“染出過渡自然的相鄰色差，是立體感的關鍵。”在布達拉宮主題藏毯上，豐富的漸變色彩結合優化後的編織方式，使圖案產生光影流動的3D效果，栩栩如生。



目前，旦增稱來公司銷售的產品已從傳統卡墊拓展至3D藏毯、藝術掛毯、瑜伽墊、杯墊等多種品類。圖案設計在保留龍鳳、藏戲藍面具、布達拉宮等民族元素的基礎上，融入了更多時尚潮流元素，產品遠銷海外。