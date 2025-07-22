彝族打歌：焰舞千年　踏地為詩

中評社北京7月22日電／據新華社報導，篝火熊熊燃燒，舞動間銀飾叮當作響。在雲南省大理白族自治州巍山彝族回族自治縣，彝族打歌隊的傳承人舉起蘆笙，一聲悠長的音律劃破夜空。刹那間，踢踏舞步響徹大地，圍成圓形的舞陣如漣漪般蕩開。笛聲、三弦聲、腳踏聲交織成古老的韵律——這是每年巍山火把節，拱辰樓廣場上不變的風景。



彝族打歌，又稱“踏歌”，是融歌、舞、樂於一體的民族藝術瑰寶，是彝族人民抒發情感、表達心聲的重要方式，承載著豐富的精神文化內涵。蘆笙與大刀引領舞步，笛子和三弦應和歌聲，眾人“圍火成圈，踏地為節，對歌打跳”的場景，是彝族文化鮮活的象徵。每逢節慶、婚喪嫁娶或勞作間隙，彝族村寨都會打歌。人們以篝火為圓心，蘆笙領舞，笛子伴奏，身著民族服飾的男女自然結伴，圍成圓圈，邊跳邊唱打歌調，常通宵達旦，盡興方休。



彝族打歌歷史悠久，可追溯千年，在《唐書》《雲南志略》《南詔野史》等史籍中均有記載。2008年，彝族打歌被列入國家級非物質文化遺產名錄，巍山也以“彝族打歌之鄉”聞名。



為推動彝族打歌保護傳承，雲南省出台相關條例，明確規定以各種形式保護彝族打歌中打歌調、舞蹈、口傳文學、傳統服飾製作技藝等核心元素，縣級財政專項撥款為每位傳承人提供補助。



當地積極推動這項民間藝術融入日常生活，市民的廣場舞、學生的課間操，都融入了彝族打歌元素。彝族打歌憑借其鮮明的觀賞性與互動性，成為巍山文旅的新亮點，不僅帶動當地經濟發展，也為民間打歌隊帶來了收入，讓傳承得以延續。



如今，巍山縣南詔文化廣場化身露天舞場。彝家兒女拉著遊客的手，感受獨特的肢體韵律。不少遊客慕名而來，只為親睹彝族打歌風采。



盛會尾聲，人群漸漸散去，銀發歌者將蘆笙遞到孩童手中，稚嫩的氣息穿過竹管，清亮的調子悠然升起。千年彝族打歌，如點亮夜空的篝火，在代代相傳中生生不息。