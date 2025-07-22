AI時代更顯人文創作價值

中評社北京7月22日電／據文匯網報導，在資訊爆炸的AI時代，能夠觸動人心、富有人類情感的“好故事”永不過時。香港青年協會“專業叢書統籌組”舉辦的“校園作家大招募計劃”及“全港即興創意寫作比賽”，由語文教育及研究常務委員會（語常會）支持及語文基金撥款，前日舉行頒獎禮；其中“校園作家大招募計劃”，樂善堂王仲銘中學及保良局顏寶鈴書院的學生分別勇奪小說組及非小說組冠軍。



本年度“校園作家大招募計劃”共收到超過320份來自112間中學的報名， 90位獲選學生參與為期5個月的寫作培訓，包括寫作訓練工作坊、寫作導師計劃、寫作訓練營和校園作家選拔賽；並獲多位作家及專家鼎力支持，啟發學生從寫作大綱到作品終稿，創作上萬字的作品。本屆寫作訓練營特別新增文學散步活動，由作家導師帶領學員走訪新界北區，邊走邊讀，發掘寫作靈感。



至於“全港即興創意寫作比賽”共收到303份中小學隊伍報名，招募人數高達1，042人，最後有54支中小學隊伍獲選入圍參加一系列學習、培訓、實踐和比賽活動。小學組比賽冠軍由香港仔聖伯多祿天主教小學奪得；中學組冠軍則為中華傳道會安柱中學。所有獲獎作品將會製作成作品集電子書及《青年空間》特刊，予公眾免費閱讀欣賞。



“校園作家大招募計劃”的參賽作品經專業作家評審後，樂善堂王仲銘中學的梁心悅以《煙花的十一顆子彈》奪得小說組冠軍。作品以舊香港為時代背景，講述繁華都市夜幕下，知名企業家柳木舟在煙花綻放的瞬間離奇身亡，現場僅留下一顆刻有神秘數字“11”的子彈。其女兒柳眠曾屢破重案，決心追尋事件真相，卻在調查過程中逐步踏入精心編織的羅網，命運暗潮將她推向深不可測的漩渦。



非小說組冠軍得主為保良局顏寶鈴書院的白小曼，其作品《摺千紙鶴的日子》以天津來港學生視角，細膩記錄對香港社會的觀察與思考，比較兩地文化差異，以及過去在天津求學的經歷，為香港讀者呈現天津學生眼中的香港，促進兩地文化交流。