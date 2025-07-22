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“走！去建設火星”科學體驗展開幕
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2025-07-22 18:08:46
中評社北京7月22日電／據人民日報報導，近日，“走！去建設火星”硬科幻行星科學體驗展在位於湖北武漢的中國建築科技館開幕。體驗展有10餘項互動展項，共展出30餘塊隕石，讓觀眾體驗“火星生活”。
火星是離地球較近的星球，其環境和地球相似，也是深空探測的重要目標。此次展覽聚焦“深空未來”“火星建造”“太空藝術”三大主題，將火星生活的科學暢想轉換為可感可互動的場景，讓觀眾仿佛置身於未來火星基地。
展覽由湖北省文化和旅遊廳指導，湖北省科學技術協會支持，中國建築科技館主辦，展期至2026年3月29日。
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