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雲南發現4種蝙蝠新物種
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2025-07-22 18:22:46
中評社北京7月22日電／據人民日報報導，記者從中國科學院昆明動物研究所獲悉：中國科學院昆明動物研究所劉振團隊在雲南高黎貢山區發現了4種蝙蝠新物種。目前，我國蝙蝠物種達167種。
2022年至2024年，團隊在高黎貢山區進行了多次蝙蝠多樣性考察。經過形態學和分子系統生物學研究，證實采集到的樣本為蝙蝠新物種。新物種的發現，使得該地區記錄到的蝙蝠物種增加至51種。研究團隊編制出最新的中國蝙蝠名錄，包括8科38屬167種，有助於進一步加強區域生物多樣性研究。
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