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俄羅斯堪察加半島附近海域發生6.3級地震
http://www.CRNTT.com   2025-07-22 14:05:40


　　中評社北京7月22日電／據新華社報導，俄羅斯遠東堪察加半島附近海域22日上午發生6.3級地震，目前暫無人員傷亡和財產損失報告。

  據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震發生於格林尼治時間1時58分（北京時間9時58分），震中位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克東南偏東144公里處，震源深度為10公里。

  本月20日，這一地區曾發生多起6級以上地震，並引發海嘯預警。

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