俄羅斯堪察加半島附近海域發生6.3級地震

中評社北京7月22日電／據新華社報導，俄羅斯遠東堪察加半島附近海域22日上午發生6.3級地震，目前暫無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震發生於格林尼治時間1時58分（北京時間9時58分），震中位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克東南偏東144公里處，震源深度為10公里。



本月20日，這一地區曾發生多起6級以上地震，並引發海嘯預警。