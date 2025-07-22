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截至去年“三支一扶”累計選派60萬畢業生
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2025-07-22 17:28:22
中評社北京7月22日電／據央視新聞報導，記者從人力資源社會保障部的發布會上瞭解到，今年“三支一扶”的招募工作已經全面啟動，中央財政支持招募3.44萬人，同時各地可結合實際適當擴大招募規模。
目前，已有30個省份發布了招募公告，總共發布了4.09萬個崗位，筆試、面試、體檢、崗前培訓等工作正在有序推進，預計8月底前全部完成招募工作，9月初全部上崗。
截至去年底，“三支一扶”計劃已累計向基層選派了60萬名高校畢業生。
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