我國渤海又一億噸級油田投產

中評社北京7月22日電／據央視新聞報導，記者今日（22日）從中國海油獲悉，位於我國渤海的億噸級油田——墾利10－2油田開發項目順利投產。墾利10－2油田位於渤海南部海域，距離天津市約245公裡，已探明地質儲量超1億噸。



伴隨著我國油氣勘探開發向深層、非常規等領域推進，油氣藏類型更加多樣。墾利10－2油田所屬的枝蔓狀稠油油藏，地質構造複雜，鑽完井工程面臨多井型、多層位、多種開發方式以及稠油熱采等諸多挑戰。



面對油田開發難題，科研人員創新鑽完井作業模式，建立“地震預測－探邊落實－精細認識”的閉環導向流程，油氣儲層的鑽遇率提高幅度超30%，開發井最大水平位移超3000米，相當於儲層埋深的近3倍，推動淺層大位移井鑽井技術實現新突破。



中國海油天津分公司工程技術作業中心渤南區域項目經理馮碩表示，墾利10－2油田一期項目開發井設計總井深約22萬米，相當於鑽穿近25座珠穆朗瑪峰。項目首次大規模推廣應用中國海油自主研發的高溫電潛泵注采一體化技術，推動了國產化工具在稠油熱采領域的應用革新。



海上淺層大位移井鑽井技術和複雜稠油開發關鍵工程技術的成功應用，標誌著我國海上鑽完井關鍵核心技術體系更加完善，為加快複雜油氣藏儲量向產量轉化速度提供了堅實的技術保障。

