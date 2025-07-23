勞聯提45項施政報告建議 籲調整外勞輸入

港九勞工社團聯會（勞聯）多位代表22日在立法會召開新聞發布會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月23日電（記者 盧哲）港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇及港九勞工社團聯會秘書長、立法會議員周小松近日向香港特區行政長官提交《勞聯就2025年施政報告建議書》，提出合共42項具體政策倡議，包括建議“破欠基金”保障擴展至強積金僱主供款；立法保障外賣員及網約車司機等平台工作者；調整補充勞工優化計劃，暫停輸入部分外勞等。



港九勞工社團聯會（勞聯）多位代表22日在立法會召開新聞發布會，公布及闡述各項重點政策倡議細節及內容，提出的合共42項具體政策倡議涵蓋人力政策、勞工權益、支援弱勢、交通等多項範疇。



在立法保障平台工作者方面，勞聯主席、立法會議員林振昇表示，鑑於政府正研究及預計今年內將提出進一步改善平台工作者權益的方案，他建議參考新加坡近年訂立《平台工人法案》（Platform Workers Act）的模式，立法為平台工作者提供法定工傷及退休保障，以及與平台協商渠道。



林振昇認為，香港可立法為平台工作者設立在僱員和自僱以外的第三種身份，涵蓋平台外賣員、網約車司機等常見平台工作職業，並規定平台公司須為旗下平台工作者繳納強積金供款、購買與僱員勞工保險保障一致的特定工傷保險，同時建立由勞資官三方組成的協商平台，就各種勞資問題、工作者權益及法例規管等事宜進行商討。



林振昇還建議破欠基金保障擴展至強積金僱主供款。林振昇表示，近期跟進的企業結業倒閉個案，不少都涉及拖欠僱員的強積金供款，由於目前“破產欠薪保障基金”（“破欠基金”）未有涵蓋強積金的僱主供款部分，過去不少工友最終都無法成功追討款項，白白蒙受損失。他認為現時“破欠基金”尚有70多億結餘，財政狀況相當穩健，而且按上年度的統計數據，被拖欠而未能追回的強積金供款，當中連同僱主和僱員供款部分合計僅約1000多萬元。因此，他建議將“破欠基金”的保障擴展至強積金的僱主供款部分，並預計不會為基金帶來重大負擔。