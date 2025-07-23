香港書展最後一日　書商推震撼促銷吸引顧客

會展中心入口有工作人員疏導人流（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月23日電（記者 段曉魯）第三十五屆香港書展22日迎來最後一天，於當日下午5時結束。現場部份展商推出“風後大優惠”打折促銷活動，吸引顧客前來購買。



中評社記者看到，在會展中心入口處，現場佈置了柵欄，亦有工作人員進行人流疏導。走進書展展廳入口，已有許多市民在排隊檢票等候入場，不少市民拿上小型推車，看上去要“大出血”一番。由於受到颱風影響，上週日暫停開放，在最後一天，書展商抓住最後機會推出各種大優惠，彌補損失。



現場不少書展商都推出了8折優惠，買3本書以上的更有75折。由於現場結帳的顧客較多，有參展商舉起告示牌，提醒顧客排隊的位置，告示牌上面亦清楚標明所支持支付方式。現場更有書展商推出30元一袋書，或是套裝書全場6折優惠。



在英文展區中吸引了不少家長與兒童駐足。前來參加書展的黃女士向記者表示，這次特意帶家中的兩位小朋友過來，想讓他們感受一下現場的氣氛，更重要的是想透過這次活動，提高小朋友的閱讀興趣。黃女士稱，香港書展將成為自己家庭每年的例行活動，期待明年書展。被問到現場的優惠是否滿意，黃女士說，總體來說比較滿意，自己也是挑選了最後一天來到這裡，看看是否有更大的折扣優惠。



香港貿易發展局主辦的香港書展今年踏入第35屆，連同香港運動消閒博覽及零食世界，共匯聚超過770家展商，7月16日至22日在香港會議展覽中心舉行，為期7天。