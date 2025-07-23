王鍵：日本政治或進一步右傾需警惕

中國社會科學院研究員、中日關係史學會常務理事王鍵（中評社資料圖） 中評社北京7月23日電（記者 海涵）在7月20日舉行的日本第27屆參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的自公執政聯盟慘敗並最終失去參議院過半數議席。中國社會科學院研究員、中日關係史學會常務理事王鍵22日就此接受中評社採訪指出，去年與今年自民黨在眾議院與參議院選舉遭遇雙重失敗的同時，日本極右翼勢力極度膨脹，其中在此次參議院選舉表現“活躍”、傳播右翼理念的“參政黨”值得警惕。若該黨在今後成為日本政壇“關鍵少數”，日本政治或將進一步保守化和右傾化，極右翼勢力或將進入權力中樞，中日關係將面臨嚴峻考驗。



對於日台關係，王鍵認為，此次參議院選舉結果不會直接影響台日互動，而日本右翼勢力急劇膨脹或將加速台日“安保合作”進程與力度。



王鍵，中國社會科學院研究員、中國社會科學院大學教授。先後畢業於南開大學日本研究院與中國社會科學院世界史研究所、歷史學博士。曾在日本東京大學、慶應義塾大學、創價大學以及日本外務省國際問題研究所、日本經濟產業省亞洲經濟研究所等處做訪問學者。兼職有國台辦海研中心特約研究員、復旦大學台灣研究中心客座教授，以及中國和平統一促進會理事、中華日本學會理事、中日關係史學會與日本史學會常務理事等。主要研究領域為日本經濟史與中日關係史、台海問題等。著有《戰後美日台關係史研究（1945－1995）》、《戰後日台經濟關係的演變軌跡》、《日本企業集團的形成與發展》等學術專著。

