京台青年街舞交流活動開幕　以舞會友增情誼

舞者在街舞交流賽前,擺帥氣姿勢拍照(中評社 陳思遠攝) 中評社北京7月24日電(記者 陳思遠)京台青年街舞交流活動7月22日下午在北京第二外國語學院拉開帷幕。來自兩岸100餘名青年舞者齊聚一堂,通過開展街舞交流賽的形式,在互動中展示風采、增進瞭解、深化情誼。



開幕式上,京台兩地的街舞愛好者共同獻上了一場視覺盛宴。由京台兩地街舞少年共同表演的開場舞《古韵街潮》融合中華傳統意象與現代節奏,孩子們的純真活力搭配專業舞者的精湛技巧,贏得了現場陣陣掌聲。來自島內的街舞團隊以極具台灣風情的《島嶼舞韵》,呈現了台灣青年對街舞文化的熱愛與專業實力。



台灣青年說唱音樂人帶來的歌曲《Make It Right》《I know》,為活動增添了更多街頭文化元素。北京第二外國語學院街舞社團帶來的《How You Like That》則展現了大陸青年對街舞文化的獨特理解與自我風格。隨後兩岸青年舞者共同登場,以Battle秀的形式表演了《對舞·共榮》《舞匯中華情·心舞相連》,象徵本次街舞賽事“競技與交流並存”的精神,將現場氣氛推向高潮。



本屆街舞交流賽設置海選、分圈競賽、八強賽、四強賽等環節,並在四強賽中採取兩岸青年組隊PK的方式,讓兩岸青年在合作中積累默契、加深友誼,讓京台青年的街舞熱情在賽場盡情綻放。



本次活動由朝陽區主辦,以“炫舞京台·朝向未來”為主題,是2025兩岸青年峰會系列活動之一。活動圍繞街舞切磋競技、文化交流合作、職業規劃發展等方面內容,為京台青年搭建以舞會友的溝通平台。



據悉,街舞交流賽結束後,還將開展“炫街舞·逛北京·游朝陽”活動,組織島內青年到“鳥巢”“水立方”奧林匹克塔、泡泡瑪特城市樂園、SOLANA藍色港灣、三裡屯商圈等朝陽區特色點位,以及知名街舞機構等參訪交流,讓大家近距離體驗京味文化與現代時尚碰撞交融的獨特魅力,深入瞭解朝陽區作為國際消費中心城市主承載區的發展機遇,借此拓展在大陸生活、發展的廣闊舞台,進一步促進京台青年交流交往和心靈契合。