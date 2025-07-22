7月22日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月22日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆22日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：近日發布的一份報告顯示，今年上半年中國“一帶一路”倡議下的項目金額超過2024年全年項目總額，創造了半年項目總額最高紀錄。有媒體和學者評論稱，中國通過“一帶一路”倡議加強與共建國家合作的做法與美國對貿易夥伴徵收高額關稅形成鮮明對比，許多國家將“一帶一路”合作視為深化對華關係的機會。請問發言人對此有何評論？



郭嘉昆：共建“一帶一路”進入高質量發展新階段。從亞歐大陸到非洲、拉美，從硬聯通到軟聯通、心聯通，合作成果惠及150多個國家的人民。雅萬高鐵客運量超千萬人次，中歐班列累計開行突破11萬列，“錢凱—上海”中拉陸海新通道實現雙向貫通，中非合作建設的光伏電站裝機容量超過1.5吉瓦，魯班工坊、菌草技術等小而美項目幫助千家萬戶走上致富路。經過十多年發展，共建“一帶一路”在推動互聯互通基礎上，拓展成為貿易和產業合作平台，助力更多國家融入國際產業鏈，共同維護全球供應鏈的穩定強韌。



共建“一帶一路”堅持“共商共建共享”、開放綠色廉潔、高標準可持續惠民生的合作原則，致力於推動各國共同實現現代化。中方願繼續同各方一道，推動高質量共建“一帶一路”走深走實，共促發展、共贏未來。



彭博社記者：美國財長貝森特稱，美中新一輪談判可能討論中國購買俄羅斯、伊朗石油的議題。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：在關稅問題上，中方立場是一貫和明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機製作用，通過對話溝通增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。具體情況請向主管部門詢問。