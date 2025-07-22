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外交部：美菲合作不應該針對第三方
http://www.CRNTT.com
2025-07-22 21:50:22
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京7月22日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆22日在例行記者會上應詢表示，美國和菲律賓之間開展任何合作都不應針對第三方或損害第三方利益。
有記者提問道，昨天美國國防部長重申了美國對菲律賓的防務承諾，範圍包括菲律賓海警船只在南海遭遇武裝襲擊的情況。中方對此有何評論？
郭嘉昆表示，美國和菲律賓之間開展任何合作都不應針對第三方或損害第三方利益，更不應挑動對抗，加劇地區緊張。
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