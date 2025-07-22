日本公安廳新認定麻原彰晃次子主導Aleph

中評社香港7月22日電／共同社報導，日本公安調查廳22日以奧姆真理教主流派的後繼團體“Aleph”未遵守資產報告義務等為由，要求公安審查委員會繼續實施基於《團體規制法》的防止再發處分。該廳新認定曾是奧姆真理教教主的松本智津夫（教主名麻原彰晃、執行死刑時63歲）的次子自稱“Guru”，正在主導Alep的運營。該廳還認為麻原的妻子處於監護輔佐的立場。



據公安廳介紹，麻原在1995年被警方逮捕之後，指定次子作為接班人。2014年前後起，次子和麻原的妻子參與Aleph的決策，確認到次子最晚從2017年前後起開始自稱“第二代Guru”。該廳稱在Aleph內部也僅有一部分信徒知道這種情況。



公安廳認為兩人進行居民登記的埼玉縣越谷市公寓的房間被用於開展活動。3月26日試圖入室檢查，但未能獲得配合，因此向埼玉縣警方舉報。據辦案人員透露，在縣警4月實施的住宅搜查中，在室內發現了數千萬日元現金。



此次，公安廳要求把將於9月到期的當前處分期限延長6個月。除了對全國16家設施限制使用和禁止接受布施等錢款外，還要求禁止在成為限制對象的設施所在的12個都道府縣新獲得土地和建築物。公安審查委員會將安排傾聽Aleph意見的機會，然後做出判斷。



據公安廳介紹，截至今年4月，Aleph的信徒至少有1190人。《團體規制法》規定團體有彙報高層職員和設施情況等的義務，而公安廳認為Aleph隱瞞了次子和麻原妻子的情況。