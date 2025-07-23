快評：大罷免倒數3天　結果比過往難料

中評社快評／台灣大罷免7月26日投票，倒數3天，藍白綠都在為決戰衝刺。近期綠營對罷免結果評估轉趨保守，藍營則預估情勢有變。因為今次大規模的罷免選舉與過往一般選舉不同，無前例可循，其結果比過往更難預測，外界對罷免投票結果的預估有不小差距。



7月26日舉行的是台灣首次全台性、歷來“最大規模”的罷免投票，將決定24名在野黨國民黨“立委”和新竹市長高虹安的去留。這次無差別大罷免一直被質疑正當性不足。



國民黨24席“立委”中有幾席會被罷掉？台灣民意基金會董事長游盈隆昨天說答案是從9到0都有可能。游盈隆認為最後幾天有5個關鍵變數，值得留意，包括：美國關稅變數；中國變數；藍營的爆發力；白營的動員力；以及7月25日“立院”大法官人事同意權行使；等等。



很多分析認為，投票率、中間選民將左右勝負。隨著投票日期接近，台灣藍白綠都在全力動員。而從過去各家民調看，反大罷免的民意支持度都高於支持大罷免。近期綠營的一些操作讓中間選民看不下去，反感明顯，如果這些人26日願意出門投票，投下不同意票的可能性更高。



大罷免倒數3天，選情繼續升溫。藍營一姐、一級戰區台中的大當家、台中市長盧秀燕今天下午起將連續請假3天，全力投入反罷輔選，周五晚上將北上凱達格蘭大道，參加藍營選前之夜。藍白綠都在為決戰衝刺，目前藍白氣勢看似更旺，但未到最後一刻，仍難斷言輸贏。