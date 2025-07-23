第35屆香港書展吸引89萬人次入場

7月16日，市民在書展上閱讀。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，第35屆香港書展連同運動消閑博覽及零食世界22日落幕，3項展覽吸引89萬人次入場。



香港貿易發展局副總裁張淑芬表示，香港書展一直深受市民及旅客歡迎，即使20日受台風影響，仍無阻書迷熱情，不少人把握台風前後時間，踴躍入場參觀及體驗消閑文化活動，現場人流暢旺。主辦方也提早及延長21日開放時間，盡力為展商及參觀人士爭取更多銷售及參觀機會，讓這場夏日盛事圓滿落下帷幕。



據介紹，今年適逢香港書展迎來第35屆，年度主題是“飲食文化·未來生活”，香港貿發局特別推出三大優惠，反應熱烈，有過萬名1990年出生人士享用免費入場優惠。多場講座座無虛席，多地知名作家親臨現場與書迷互動。同期舉辦的運動消閑博覽及零食世界提供各式各樣的體驗和美食，與書展相互配合，帶來協同效應。



主辦方委托研究機構抽樣訪問逾860位入場人士，瞭解他們的消費預算及閱讀習慣。調查顯示，受訪者今年在書展的平均消費金額為918港元，較去年微升，金額占全年購買印刷書籍平均支出的57%。



此外，三大展覽超過九成展商提供電子支付服務，81%的受訪者使用電子支付。有55%的參觀者到書展的主要目的是購買最新書籍，49%是享受購書折扣優惠，感受國際書展文化氣息的參觀者占27%，顯示出書展依然是書迷尋覓好書的場所，更是出版業界展示新書及推廣銷售的重要平台。



香港書展由香港貿發局主辦，7月16日在香港會展中心開幕。受台風“韋帕”影響，20日暫停開放一天。

