香港學生將赴內地參加“少年太空人體驗營”

中評社北京7月23日電／據新華社報導，“少年太空人體驗營2025”出發儀式22日在香港科學館舉行，30名獲選參與的中學生將於7月25日至8月2日前往北京、酒泉及西安等地，參與為期9日的活動。



儀式上，香港特區政府政務司副司長卓永興致辭表示，近年香港的科研團隊在國家支持下，積極參與太空探索任務。香港能為國家航天任務貢獻自身力量，實在是榮幸；香港要繼續做好航天創科教育，培育科研人才，把香港建設成為具影響力的國際創科中心。



香港中華總商會會長蔡冠深表示，期望香港青少年通過參與活動親身感受國家航天事業的輝煌成就，激發對科技的興趣和熱情，並對國家發展有進一步瞭解。



據介紹，“少年太空人體驗營”在2009年首次舉辦，今年已是第14屆，歷年來共有約400名學生參與。本屆體驗營在5月展開招募，反應熱烈，超過80間中學、約120名學生報名。經過3輪甄選，包括天文學和太空科學問答比賽，以及為期3日的營前集訓和面試後，30名初二到高三學生脫穎而出，獲選成為“少年太空人”。



學員在為期9日的體驗營中，將參觀多個國家重點的天文及航天科學設施，例如北京航天城及酒泉衛星發射中心。他們也會到航天員科研訓練中心體驗航天醫學項目及航天員訓練項目，包括穿脫航天服及品嘗太空食品等。



體驗營由香港特區政府康樂及文化事務署與香港中華總商會合辦，京港學術交流中心協辦。