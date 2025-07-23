“澳青初創·社區客廳”橫琴揭牌

中評社北京7月23日電／據新華社報導，“澳青初創·社區客廳”22日在珠海橫琴揭牌啟用，旨在推動更多澳門青年融入橫琴粵澳深度合作區發展，增強合作區對澳門青年的凝聚力和吸引力，促進琴澳兩地青年的交流與發展。



據瞭解，該項目由中華青年進步協會（中國澳門）廣東辦事處負責運營，是在廣東省委橫琴工委、省政府橫琴辦及社會事務局指導與支持下，採用“政府＋社區＋社團”模式打造的澳門青年專屬創業綜合服務載體。



啟動儀式上，中華青年進步協會執行會長、廣東辦主任許治煒表示，社區客廳自今年5月開始試運營，目前已進駐超過20家澳資初創企業，涉及產業包括網紅推介旅遊、跨境電商、中醫藥大健康、高新科技無人機活動等。



廣東省政府橫琴辦副主任葉真表示，社區客廳的構思與落地成功填補了橫琴粵澳深度合作區由“政府指導、社團運營”的公益性創業平台的空白，精準服務了青年學生和初創業者這一關鍵群體。



“社區客廳不僅為澳門青年卸下了創業初期沉重的資金包袱，更重要的是提供了快速融入大灣區市場、對接豐富資源的寶貴通道，也讓澳門青年對扎根橫琴、成就夢想充滿信心。”入駐社區客廳的澳門青年創業者邱先生說。



啟動儀式現場，青進協廣東辦與澳門城市大學、中西創新學院、聖若瑟大學簽署了戰略合作協議，在社區客廳設立“雙創研習服務基地”，打通了高校人才培養與產業實踐的“最後一公裡”，為持續輸送優質創業項目和人才奠定基礎。



中華青年進步協會自2005年成立以來，現有會員超過2000人，累計服務超150萬人次，成為推動澳門青年融入國家發展大局的重要平台。