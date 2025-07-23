中評社北京7月23日電／網評：“真篩查”才能緩解“體檢焦慮”



來源：新華社 作者：馬曉澄（新華社記者）



近日，一則“體檢十年未被檢出患癌風險，確診已是腎癌晚期”的新聞引發輿論關注。張女士質疑其做了十年體檢的某體檢機構涉嫌誤診、漏診。而該機構發布聲明否認。亟待權威機構介入調查，給出客觀、公正的調查結論。這件事反映出人們對體檢機構“真篩查”的期待，也呼喚監管部門有更大作為。



此事引發較大關注，折射出老百姓對部分體檢機構和體檢結果的信任危機。近年來，商業體檢機構快速發展，成為公立醫院體檢中心的補充。在體檢流程設計、便利化、舒適性等方面，商業體檢機構較公立醫院有所優化，贏得不少青睞。但群眾對一些商業體檢機構醫師操作不規範、檢查敷衍、體檢結果在不同機構有出入等方面存在質疑，需引起重視。



人們越來越重視健康。當選擇某個體檢機構，相當於投了一張寶貴的信任票。這張信任票，關乎健康和生命。體檢機構應對得起這份沉甸甸的信任，通過提高醫護人員的專業門檻和操作規範水平，確保檢測設備的精準度和一套嚴密的內控制度等，認真專業地識別出每個可能的風險，並給予體檢人員及時的提示。



為緩解群眾的“體檢焦慮”，相關監管部門也需更有作為，不斷加強對體檢機構的常態化監管，加大日常抽檢力度。如證實是體檢機構責任導致的誤診、漏診，則應依規依法予以處罰，保障好群眾合法權益，維護好體檢行業的公信力。