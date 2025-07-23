提防“海洋間諜”　潮汐、水溫都有人盯梢

中評社北京7月23日電／據新華社報導，海洋數據是海洋科學研究的基礎，是海洋經濟活動開展的依據，更是我國海洋強國戰略的支撐和保障，涉及國家戰略資源和安全。保護好海洋數據安全，維護國家海洋權益、保障海洋事業可持續發展，是維護國家安全的應有之義。



敏感的基礎數據



海洋數據包羅萬象，不僅包括海洋地理、海洋水體、海洋生態等自然科學數據，還包括海洋航線、海洋勘探、海洋科考等社會活動數據。或許有人會認為絕大部分海洋數據是不涉及敏感信息的基礎數據，對我國家安全不會造成影響。然而，事實並非如此，以下幾類常見的海洋基礎數據，若被境外別有用心之人利用，將對我國家安全造成潛在威脅。



——海底地形數據。包括海底的山脈、海溝、海盆等地形地貌信息，對研究海洋地質構造、海洋動力學等有重要意義，也是構建沿海防禦體系、部署水下軍事設施的重要基礎。



——海洋氣象數據。包括氣溫、氣壓、濕度、風速和風向、降水量等基礎氣象數據，以及海表溫度、海浪、海流、海冰等海洋水文數據，其直接影響著軍事行動的部署與實施。



——海洋遙感數據。包括海洋水色、海面溫度、海面高度、海面風場、海浪、海流、鹽度、海上目標、海島、海岸帶等要素信息的衛星遙感數據，以及適用於重點區域高精度監測的航空遙感數據。