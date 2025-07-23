浙江安吉：綠水青山成為幸福靠山

中評社北京7月23日電／據新華社報導，今年是“綠水青山就是金山銀山”理念提出20年。浙江省湖州市安吉縣是“兩山”理念發源地。記者22日從安吉縣委新聞發布會上瞭解到，20年來，安吉在實現“氣淨”“土淨”“水淨”的同時，全縣地區生產總值翻了近三番，綠水青山成為老百姓的幸福靠山。



據介紹，20年來，安吉高標準打好污染防治攻堅戰，在綠水青山間大力發展新質生產力，發展生物醫藥、電子信息等新產業，全域布局咖啡露營、賽事音樂等鄉村新業態，推進竹林碳匯、以竹代塑等改革舉措，推廣全域鄉村經營的“兩入股三收益”利益聯結機制，激發出綠水青山間的綠色動能。



數據顯示，20年來，安吉PM2.5平均濃度從62微克／立方米下降到28.2微克／立方米，地表水、飲用水、出境水達標率均為100%，森林覆蓋率持續保持在60%以上；全縣地區生產總值從88.96億元增長到675.57億元；全縣城鎮居民人均可支配收入、農民人均可支配收入分別增長5倍和7倍，城鄉居民收入倍差從2.09縮小到1.53。



安吉縣委書記楊衛東表示，下一步，安吉將繼續緊扣現代產業振興、城鄉能級提升、共同富裕先行三大主攻方向，積極探索、開拓創新，持續拓寬“兩山”轉化路徑，讓綠水青山源源不斷地轉化為金山銀山。