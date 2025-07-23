椒江口外“大暑船”，國遺傳承上百年

7月22日下午，“送大暑船”的隊伍從葭沚街道星光村出發。（圖源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，龍燈，魚燈飛舞，管樂鑼鼓齊鳴，村民們前拉後推，一艘安放在拖車上的仿古木船緩緩向前，沿途觀眾人山人海，22日是大暑節氣，浙江省台州市椒江區葭沚街道的“送大暑船”民俗活動當天下午1時準時開始。



“大暑船”長8米，寬2米，重約1.5噸。船的頭、中、尾部各立一根桅杆，船底紅色，船舷下藍上黑，船頭畫著威風凜凜的虎頭，“虎頭”兩側的粉色船板上鑲著一對船眼，兩只船眼上方又有兩道“綠眉毛”。“綠眉毛船”由此得名，兩道“綠眉毛”分別寫上“風調雨順”和“國泰民安”兩行小字。船尾則書寫著“送暑平安”。



儘管時有陣雨，空氣中也彌漫著暑熱，但觀眾熱情不減。台州市椒江區送大暑船保護中心主任金禮建告訴記者，“送大暑船”在當地傳承了上百年，不但葭沚的百姓積極參加，台州全市乃至相鄰的溫州、寧波都有人過來觀看。



台州漁民傳統，大暑時節都要回到家裡，修船、補帆、補網，就像現在的休漁一樣。根據當地史料記載，在清同治年間，當地漁民就有“送大暑船”的民俗活動，他們要在大暑前專門製作好木船，到大暑當天，要在木船裡放上神像、食品、儀式用品和武器，到退潮時將木船拖到椒江口外，將其點燃，然後順潮漂走，祈求下半年出海時風調雨順，魚蝦滿艙。



2021年，“送大暑船”作為“農曆二十四節氣”的擴展項目，入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。



“送大暑船的文獻資料可以追溯到清代晚期，但是我認為，應該會更早一些。台州當地還有這樣的傳說，相傳明代時，漁民在東海遇到倭寇，突然在濃霧中殺出一艘船將倭船殺退，後來人們發現就是‘大暑船’。”台州市椒江區政協文史專員金勇介紹說，“送大暑船”民俗還與古代驅除瘟疫的儺戲有一定的傳承關係，但是現在群眾參與這一民俗，主要出於祈求平安祥和。