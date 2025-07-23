李強簽署國務院令，公布《農村公路條例》

中評社北京7月23日電／據中國網報導，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《農村公路條例》（以下簡稱《條例》），自2025年9月15日起施行。



《條例》旨在推動農村公路高質量發展，適應推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化需要。《條例》共28條，主要規定了以下內容。



一是明確發展導向。規定農村公路發展應當貫徹黨和國家路線方針政策、決策部署，與統籌新型城鎮化和鄉村全面振興的有關要求相適應，堅持政府主導、統籌規劃、因地制宜，堅持建設、管理、養護、運營並重，逐步完善全域覆蓋、普惠共享、安全適用、便捷高效的農村交通基礎設施網絡。



二是壓實責任主體。明確縣級政府對本行政區域內農村公路發展承擔主體責任，國務院交通運輸等有關部門、設區的市級以上地方政府及其有關部門加強指導監督。



三是提升路網質量。明確農村公路建設以提升路網質量為重點，與國道、省道建設銜接協調，促進城鄉交通運輸一體化；新建農村公路應符合公路技術等級要求，現有不符合最低技術等級要求的應當進行升級改造。



四是加強管理養護。明確村道建築控制區劃定和管理、超限運輸治理、重型載貨汽車通行、路域環境綜合整治等要求；規定建立健全農村公路管理養護責任制，明確農村公路養護的組織實施主體，鼓勵、引導專業公路養護作業單位參與農村公路養護。



五是強化安全保障。要求開展農村公路日常巡查和安全隱患排查治理，加強農村公路應急保障和防災抗災能力建設，開展道路交通安全法律法規和愛路護路宣傳教育。