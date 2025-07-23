電算協同賦能青海高質量發展

中評社北京7月23日電／據經濟日報報導，走進位於青海省西寧市的全國首個清潔能源和綠色算力調度中心，記者看到大型電子屏幕清晰顯示著全省風、光、水等各類清潔能源發電量以及重點用能企業能耗變化情況。現場工作人員介紹，該中心由國網青海省電力公司在原有大數據中心平台基礎上升級打造，是覆蓋全省的“電力＋算力”融合調度平台，現由青海綠能數據有限公司負責運營。、



近年來，青海省依托獨特的地理條件，加快推動清潔能源和綠色算力融合發展。去年，青海省電力總裝機突破7100萬千瓦，清潔能源占比達94.6%，新能源裝機占比達70%。青海綠能數據有限公司副總經理王蔚青說，算力的盡頭是電力。隨著調度中心建成，清潔能源和算力產業將進一步實現協同發展。



國網青海省電力公司數字化部技術處副處長周冀說，中心能夠提供電網安全監控、清潔能源集中監控、新能源功率預測、綠電價值傳導、能碳雙控監測、綠色算力資源監測、電力算力調度以及電力算力融合分析等服務。



截至目前，調度中心已為新能源、電網、用能等290家企業用戶提供服務，實現對558座清潔能源電站集中監控和175座新能源電站集中功率預測。



青海黃電綠蔚新能源管理有限公司是其中一家客戶企業。“我們公司共有54座電站，分布在茫崖、格爾木等地，具有小、散、遠的特點。原先每個站都要派人去現場監控運營，十分不便。”公司技術監督與信息化業務主管彭雨說，如今通過集中監控，人力成本大幅降低。



創新驅動綠色發展。青海省清潔能源和綠色算力調度中心在國內首創構建綠電溯源模型，實時監測省內算力中心綠電應用趨勢，動態分析綠電生產、傳輸、消納全過程數據，支撐全省算力中心綠電應用比例年均達到90%以上。青海綠能數據有限公司項目管理中心副經理胡東崗說，目前中心已接入省內三大運營商算力中心數據及青海大學超算中心數據，累計接入機架數7650個，服務器17851台，總算力值達15521P。