中國戰隊首次奪得機器人世界杯冠軍

圖為清華火神隊奪冠後合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，2025機器人世界杯近日在巴西成功舉辦。記者21日從清華大學獲悉，由該校自動化系研究員趙明國指導的清華火神隊勇奪人形組成人組冠軍。據悉，這是中國機器人足球隊首次獲得該組別世界杯冠軍。



機器人世界杯首屆比賽始於1997年，是目前國際上級別最高、規模最大、影響最廣泛的機器人賽事之一，其中的人形組賽事包括成人組和小型組賽事，在所有比賽項目中受關注度最高。今年的比賽吸引了來自中國、美國、德國、韓國、法國等10餘個國家的20餘支隊伍參賽。



趙明國介紹，自此次世界杯小組賽開戰以來，中國戰隊一路表現亮眼。其中，清華火神隊使用的國產加速進化T1機器人，以16：0、9：0、12：0的大比分戰勝一眾對手，順利打入成人組機器人決賽。決賽在清華火神隊和中國農業大學山海隊之間展開，最終火神隊以5：2戰勝山海隊獲得冠軍。中國隊在本屆成人組賽事中包攬冠亞軍，實現了歷史性突破。



“這是中國戰隊的勝利，也是中國機器人的勝利。”北京加速進化科技有限公司有關負責人介紹，參賽機器人不僅需要輕巧靈活、皮實耐摔的本體，還要具備複雜的實時感知與大腦決策、高級運動控制和多智能體協作戰術，是對機器人全棧技術的綜合比拼。



北京加速進化科技有限公司表示，國產加速進化機器人在此次機器人世界杯期間，不僅成為中國隊伍的“官方用機”，也得到了美國、德國等國外強隊的青睞。獲得成人組冠亞軍的兩支隊伍使用的都是加速進化T1機器人，在小型組決賽中，冠軍隊伍德國Boosted HTWK隊和亞軍清華TH－MOS隊所使用的則是加速進化K1機器人。



業內專家分析，國產機器人在此次國際賽事中大放異彩，再次證明了中國在機器人研發和應用上的實力。中國機器人正憑借優異的性能和便捷易用的開發工具，日益成為國際頂級賽事的“通用裝備”。