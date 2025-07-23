特朗普宣布與菲律賓達成貿易協議　關稅19%

中評社香港7月23日電／美國總統特朗普22日在社交媒體發文，宣布與到訪的菲律賓總統馬科斯達成貿易協議。特朗普稱，菲律賓將對美國開放市場並實施零關稅，而美國將對菲律賓進口商品徵收19%的關稅。



新華社報導，特朗普當日上午在白宮與馬科斯舉行雙邊會談。截至發稿時，白宮尚未公布美菲貿易協議的更多細節。



特朗普9日致信馬科斯，稱將從8月1日起將菲律賓輸美產品關稅從4月初宣布的17%上調至20%。