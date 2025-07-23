“君子食堂”：中式快餐在美成新寵

食客在君子食堂門店用餐。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月23日電／據人民日報海外版報導，西紅柿打鹵面、拌面、湯面……這些大多數中國家庭都會做的普通菜肴，近年來在美國吸引當地人紛紛排隊品嘗，很多粉絲成為常客。這些家常的中國味道，為何會受到美國民眾青睞？



一個名叫“君子食堂”的地方提供了一種答案。2015年，一群耶魯大學的中國留學生打造了這個新的中式休閑快餐品牌。10年來，君子食堂在美國市場站穩腳跟，受到當地消費者特別是年輕一代歡迎。



中國家常味道紐約受追捧



美國紐約，眾多摩天大樓勾勒出的天際線下，是一個多元文化的熔爐，也是一個匯集世界風味的美食熱門地。



在哥倫比亞大學附近，分布著中國、韓國、法國、意大利等多國風味的餐飲門店。在眾多門店中，有一家餐廳顯得有些不同，它沒有華麗的裝飾，大門上寫著簡潔的白色字體——“junzi君子食堂”。午餐時間，附近寫字樓、大學里忙碌了一上午的人們陸續走進這里，享用一份來自中國的家常味道。



來自中國大連的留學生小陳是君子食堂的常客。一碗西紅柿雞蛋打鹵面是她的最愛。當她選好菜、下單，只見工作人員將提前料理過的刀削面在沸水中焯水，三五秒鐘後迅速盛出，淋上香濃的西紅柿雞蛋鹵，攪拌均勻，加入各種配菜，再撒上一把嫩綠的香菜，一份香味撲鼻的西紅柿雞蛋打鹵面便做好了。



“我第一次吃的時候眼淚都快掉下來了，它的味道特別像小時候姥姥給我做的面條。”小陳說，打鹵面可以根據口味選擇蔬菜，四季時節不同，菜品也不同，還有好喝的茶飲，“味道家常、上菜速度快、菜品新鮮健康，是我選擇這家餐廳的重要原因”。



別小看這碗西紅柿雞蛋打鹵面。它在當地一年曾賣出近19萬份，平均每天約賣出520份。《紐約時報》《福布斯》等多家美國媒體點贊，還曾入選年度“紐約最佳美食”。