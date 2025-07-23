“海科杯”海外華僑華人創新創業大賽啟動

中評社北京7月23日電／據人民日報海外版報導，第十屆“海科杯”海外華僑華人創新創業大賽近日在四川成都啟動。



據大賽組委會工作人員介紹，前九屆大賽累計吸引39個國家和地區的4144個項目參賽，促成881個項目來川對接，252個優質項目落地，覆蓋生物醫藥、智能製造、新材料節能環保等領域。



根據四川重點產業規劃布局和組委會前期在相關市（州）調研梳理的人才技術需求，本屆大賽圍繞數字經濟、綠色能源與新材料、高端裝備製造、生物醫藥、文化創意產業等五大賽道，廣泛征集約400個高新科技項目，並將邀請70個優質項目9月赴川參加半決賽和決賽，獲得決賽一等獎的選手將得到10萬元獎金。



相比往屆，本屆大賽有四大創新：一是新增四川省外國專家局和四川省人力資源和社會保障廳作為支持單位，將為海外高新項目團隊來川創新創業提供更多政策支持和資源傾斜；二是創新半決賽和決賽賽制，路演現場邀請川內企業現場觀摩，讓企業深入瞭解項目細節；三是增設項目人才專場對接會，搭建投資機構、相關高校、科研機構、企業與參賽選手“一對一”對接洽談平台；四是參賽選手和擬落地市（州）聯繫更加緊密，精心安排前期對接、現場洽談和後期考察，全方位提升落地精準度。



9月在川舉辦半決賽和決賽前，大賽組委會將在巴黎和香港舉辦分場比賽，在擴大提升“海科杯”海外影響力的同時，展現四川匯聚人才、推動創新的舉措和成效。



四川省僑辦主任、四川海外聯誼會副會長朱永歐表示，科技進步是世界性、時代性課題，唯有開放合作才是正道，誠摯歡迎海內外華僑華人專業人士攜優質項目來川發展。同時，他希望四川各市（州）進一步解放思想、創新舉措，加強項目人才對接，為“海科杯”選手創新創業提供優質營商環境。