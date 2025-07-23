首屆海峽兩岸（深圳）滑板交流賽正式開幕

活動現場，兩岸選手合照。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，7月19日，海峽兩岸青年潮流文化交流系列活動——首屆海峽兩岸（深圳）滑板交流賽在深圳iN城市廣場拉開帷幕。這場活動由深圳市人民政府台灣事務辦公室、福田區人民政府指導，深圳台商協會福田聯誼會承辦，包括50多名來自台灣的滑板青年在內的300名滑板選手，“以板為橋，以滑會友”，用滑板描繪出一副動感四射、情誼交融的青春畫卷。



此次活動以“以板為橋”為主題，旨在通過滑板這項自由、熱血、富有創造力的運動，把來自兩岸的年輕人緊緊連接在一起，增進兩岸青年的相互瞭解和友誼，推動兩岸關係的和平發展。活動為期兩天，比賽項目包括街式果醬賽、團隊Game Of S.K.A.T.E、滑板競速賽、拋台跳高比賽、MiniRamp／道具果醬賽、大絕招、城市獵人等，為兩岸青年搭建了一個全方位、多層次的交流平台。現場還為市民朋友提供了滑板教學體驗空間，向市民朋友推廣滑板運動。



在7月19日的開幕式上，深台兩地的滑板選手代表向對方互贈了紀念滑板，借此表達了希望通過此次活動增進兩岸青年情誼、推動兩岸關係和平發展的願望。“這次比賽感覺特別好！深圳的滑板氛圍很濃厚，場地也很專業，能認識這麼多大陸的滑板同好真的很開心。”來自台灣的滑手sky興奮地說。深圳滑手梓泓則表示：“和台灣朋友一起滑感覺特別棒，大家的風格可以互相借鑒，希望以後有更多這樣的交流機會。”



活動主辦方表示，此次賽事不僅是一場高水平的競技比拼，更是為兩岸青年交流聯誼搭建了一個重要平台。滑板運動所蘊含的挑戰自我、追求創意、崇尚自由的精神，深深吸引著兩岸年輕人。通過比賽和互動，增進了彼此瞭解，深化了友誼，為促進兩岸青年心靈契合、融合發展注入了新的活力。未來計劃將其打造成常態化品牌活動，持續為兩岸青年交流架設更多“滑板之橋”。