美國第三次退出教科文組織　聯合國深表遺憾

7月22日在法國巴黎拍攝的聯合國教科文組織總部。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，美國國務院發言人塔米·布魯斯22日宣布，美國將退出聯合國教科文組織。這是美國第三次宣布退出該組織。聯合國教科文組織總幹事阿祖萊隨後發表聲明，對美方決定“深表遺憾”，表示這一決定“違背多邊主義的基本原則”。



根據布魯斯發布的一份聲明，美國做出上述決定的理由包括，“聯合國教科文組織推進分裂性的社會和文化事業，過度關注聯合國可持續發展目標，不符合美國優先的外交政策”。



聲明說，根據聯合國教科文組織有關規定，美國這次退出該組織將於2026年12月31日生效。



阿祖萊在聲明中說：“我對唐納德·特朗普總統再次決定美國退出聯合國教科文組織深表遺憾。這一決定違背多邊主義的基本原則。”



阿祖萊說，這一消息儘管令人遺憾，但在意料之中，聯合國教科文組織也已為此做好準備。“近年來，我們進行了重大結構性改革，並實現了資金來源多元化。得益於本組織自2018年以來的努力，美國財政貢獻下降趨勢的影響已被抵消。”



法國總統馬克龍22日在社交媒體上發文，表達對聯合國教科文組織“堅定不移的支持”。他說，聯合國教科文組織是科學、海洋、教育、文化和世界遺產的全球性保護者。



法國外交部當天也發表新聞公報，對美國退出聯合國教科文組織的決定表示遺憾。公報說，法國支持阿祖萊自2018年以來實施的改革，這些改革措施加強了該組織內部的共識。



美國此前曾兩次退出聯合國教科文組織。1984年，美國曾以教科文組織存在腐敗和管理混亂等問題為由，宣布退出該組織，但在2003年重新加入。2017年10月，美國再次決定退出教科文組織。2023年，美國又重返該組織。