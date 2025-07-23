英國政府立法將設立獨立足球監管機構

5月25日，利物浦隊在2024－2025賽季英超聯賽頒獎儀式上慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，英國政府官方網站近日發布新聞通稿表示，《足球治理法案》已經獲得批准，正式成為法律；據此將設立新的獨立足球監管機構，保障英國足球運動穩定健康地發展。



近些年來，財務危機始終像一把“達摩克里斯之劍”，懸於英國職業足球俱樂部之上。一些俱樂部因財務管理問題陷入危機，甚至破產。英國政府一直在尋求應對辦法。2021年，“歐洲超級聯賽”方案出台後，數家英超俱樂部無視球迷意願先後加入，在遭到大規模抗議後匆忙退出。這一事件暴露了英國足球治理的缺陷，成為《足球治理法案》出台的催化劑。



《足球治理法案》的核心目的是設立獨立於英國政府和英足總、英超等組織的足球監管機構，負責英格蘭地區男子足球前五個級別聯賽的監管。



根據英國政府發布的通告，獨立足球監管機構的權力包括：整肅財務規定，確保相關足球俱樂部長期可持續發展；嚴格執行俱樂部擁有者和董事的資格審查制度，阻止動機不良者進入俱樂部管理層；引進新標準，提升球迷在俱樂部決策中的參與度；禁止俱樂部加入封閉式賽事和現有體系之外的聯賽；確保各級別聯賽之間財務分配公平合理；保護俱樂部核心文化遺產，包括俱樂部主場球衣顔色、俱樂部徽章設計以及球場遷移等事宜。



英國政府在通告中表示，獨立足球監管機構將於今年晚些時候正式啟動。在實施新監管制度之前，其將就擬定的規則、指導方針和俱樂部許可方式與足球業界進行廣泛咨詢。英國政府於2024年成立了一個過渡型團隊——“影子足球監管機構”，已與足球業界和球迷團體展開廣泛接觸。正式機構領導團隊的任命工作正在進行中，預計將很快公布臨時首席執行官和董事會成員。