香港馬會助力新疆馬產業現代化國際化

左圖：香港賽馬會與新疆維吾爾自治區體育局昨天在烏魯木齊市簽署合作備忘錄，開啟雙方在推動新疆馬產業現代化的長期合作。右圖：香港賽馬會專家團隊於7月20日參觀新疆伊犁種馬場，瞭解伊犁馬的育種與訓養情況。（大公報） 中評社香港7月23日電／﻿香港賽馬會（馬會）與新疆維吾爾自治區體育局昨天（22日）在烏魯木齊市簽署合作備忘錄，正式開啟雙方在推動新疆馬產業現代化和國際化方面的長期合作。此次合作旨在整合雙方資源優勢，促進新疆馬產業升級，助力國家實現在馬產業領域的發展目標。



大公報報導，馬會行政總裁應家柏、馬會賽馬事務執行總監夏定安及專家團隊成員7月下旬訪問新疆，並獲自治區人民政府主席艾爾肯.吐尼亞孜接見。訪問團一行先後拜訪了自治區人民政府、大學、行業協會及馬匹運動組織，就推動新疆馬產業發展進行了深入交流。



新疆是中國馬匹數量最多的地區，並且是國產優良馬種──伊犁馬的發源地。當地的馬匹運動歷史悠久，充滿活力，深受各族群眾喜愛。新疆維吾爾自治區一直致力於發展現代馬產業，貫徹落實《全國馬產業發展規劃（2020－2025年）》和《新疆現代馬產業發展規劃（2019－2030年）》，積極推動養馬、育馬、練馬、賽馬及馬文化旅遊融合發展。此次合作交流不僅是馬會支持國家馬產業發展的重要里程碑，也契合了國家鄉村振興戰略。



打造高規格伊犁馬品牌賽事



通過整合香港賽馬會作為世界級馬匹運動組織的專業優勢與新疆豐富的傳統馬文化資源，馬會將支持新疆打造全國知名賽馬節、推動舉辦伊犁馬國家級專項賽事、培養具國際視野的馬業人才、提升獸醫和馬匹福利水準，並促進新疆馬產業與文化旅遊的深度融合及傳統馬文化的傳承創新。同時，馬會將助力新疆提升國產馬在全球的認可度與影響力，為國家展示傳統馬文化與其現代化成果提供全新平台。



簽署儀式在新疆維吾爾自治區人民政府副主席克衣色爾.克尤木、新疆維吾爾自治區體育局黨組書記商洪波、新疆維吾爾自治區農業農村廳廳長艾合買提.買買提、馬會行政總裁應家柏、馬會賽馬事務執行總監夏定安的共同見證下進行。新疆維吾爾自治區體育局副局長葉海與馬會內地事務部主管陳岳鵬簽署了為期五年的《新疆維吾爾自治區與香港賽馬會共同促進新疆馬產業發展合作備忘錄》。新疆維吾爾自治區相關領導及馬會同行的專家團隊成員等出席了簽署儀式。



根據合作備忘錄，雙方未來合作包括：馬會將支持新疆常態化舉辦伊犁馬比賽，並引入國際賽事體系和技術標準，打造高規格的伊犁馬品牌賽事系列；馬會向新疆提供專業建議，以協助制訂提升伊犁馬健康至獲得國際生物安全標準認可的方案和實踐路徑；為新疆馬業發展培養國際化專業技術人才等。



馬會行政總裁應家柏表示，作為扎根香港、心系國家的世界級體育機構，馬會將充分發揮“一國兩制”優勢，並結合自身豐富的經驗與網絡，推動中國馬文化走向世界。



推動全國馬產業鏈經濟升級



應家柏指出，伊犁馬具備成為中國馬文化環球標誌的潛力，期待透過體育、文化和旅遊活動，推動新疆與全國馬產業鏈的經濟升級。