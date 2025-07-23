富權：罷免後補選危險，空窗期更是大危機

中評社香港7月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：“罷免”後補選固然危險，“空窗期”更是大危機。以下為文章內容。



第一波“罷免”進入最後七十二小時，發起“大罷免”及反制“惡罷”的雙方都卯足了勁，搶時間爭力度地進行宣傳。雖然已經進行“民調封關期”，但仍然有名嘴走“法律罅”對“大罷免”的結果進行預測，其實比民調更容易調度操控投票意向的，還是“地下賭盤”。可能昨日“警政署”刑事局公佈的在七月間實施全台同步掃黑專案，共查緝一百七十七個幫派組織、一千零五十三嫌，就包含了要摧毀“地下賭檔”在內。實際上，“警政署”刑事局昨日公佈的數據，還包括有“查扣不法金流達新台幣六千二百九十四萬餘元”。



在此前名嘴們的“預測”中，大多是針對“大罷免”的“成功”與否及等級程度而展開論述。雖然標準基數各有不同，但大致上都是傾向於，倘“罷免”掉二十席國民黨“立委”就是柯建銘所期待的“大成功”；如“罷免”掉十席國民黨“立委”，就是“中成功”；倘只能“罷免”掉六席國民黨“立委”，就只能算是勉強“合格”。如是僅“罷免”四席以下的國民黨“立委”，就是民進黨的“大罷免”失敗，賴清德的面子也不好過。



不過，基本上沒有人談到“罷免”後、補選前的三個月“空窗期”的危險。昨日，並非是“大罷免”的“當事人”亦即“利益相關者”的無黨籍“原住民立委”高金素梅，終於提出了“空窗期”的警告，值得作為直接“利害相關者”的國民黨“立委”及國民黨中央，還有民眾黨“立法院”黨團的高度警覺。



作為國民黨堅定盟友，參加國民黨“立法院”黨團運作的高金素梅，雖然沒有受到“大罷免”的衝擊，但也“路見不平，拔刀相助”地為遭到“罷免”的國民黨“立委”站台。昨日她參加國民黨“立委”張智倫舉辦的“反惡罷守護中和聯合晚會”造勢活動，她在發言中說，“我跟各位報告民進黨在想什麼？如果三十一席有六個『立委』被罷免，就要重新補選，重新補選還有三個月『空窗期』，民進黨要強硬通過『NCC』的委員、要強行通過『大法官』、要強行的把我們在這一季通過法案通通恢復，你們說可不可怕”？

