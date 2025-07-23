特朗普喊話“用蔗糖”　可口可樂：安排！

2019年7月20日在美國亞特蘭大拍攝的可口可樂標誌。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華網報導，可口可樂公司22日宣布，將於今年秋季在美國市場推出一款以“美國蔗糖”為甜味劑的可樂新品。就在一周前，素以愛喝可樂聞名的美國總統特朗普曾表示，他正與可口可樂公司探討將可樂中使用的甜味原料由高果糖玉米糖漿改回蔗糖，稱這是“更好”的選擇。



可口可樂公司董事長兼首席執行官詹姆斯·昆西當天在與投資者的電話會議中表示，公司將擴大產品組合，以回應消費者對“差異化體驗”的關注與興趣。



他指出，這款新品將作為對經典可樂的“補充”，並不會取代現有配方。



昆西說：“我們感謝總統對可口可樂品牌的熱情支持。我們確實正在積極探索各種可用的甜味劑選擇。”



特朗普16日在社交媒體平台“真實社交”發文說，“我正在跟可口可樂公司討論在美國銷售的可樂中使用真的蔗糖”，並特意用大寫字母拼寫“真的”一詞以示強調。



他寫道：“他們（可口可樂公司）已經同意這樣做……這將是一種非常好的做法——你們會看到的。這樣就是更好！”



特朗普的這番建議立即遭到美國玉米行業反對。美國玉米加工者協會主席兼首席執行官約翰·博德在一份聲明中說，用蔗糖代替玉米糖漿將導致數千名美國食品製造企業員工失業，降低農場主收入，“卻沒有任何營養層面的益處”。



業內人士還指出，美國目前的蔗糖產量不足以完全替代飲料中使用的玉米糖漿。