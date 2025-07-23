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日媒︰首相石破茂決定8月底下台
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2025-07-23 10:51:42
石破茂。(資料相)
中評社香港7月23日電／日本《每日新聞》披露，日本首相石破茂已決定在8月底下台。
他今天將會見前首相岸田文雄、菅義偉與麻生太郎3人，說明他對去留問題的想法，並尋求理解與支持。
自民黨內要求石破下台的聲浪日益高漲，已有部分中堅議員開始進行連署，要求提前舉行總裁（黨魁）選舉，呼籲石破下台。
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