中評編譯：日本執政聯盟慘敗 民粹政黨興起

參政黨創辦人兼秘書長神谷宗平在選舉後的集會上發表講話（圖源：其個人社交媒體） 中評社香港7月24日電（記者 郭至君編譯）在7月20日舉行的日本第27屆參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的自公執政聯盟遭遇慘敗，石破茂內閣面臨下台危機。自由撰稿人Jio Kamata日前在《外交學家》雜誌官網撰文分析了自民黨慘敗的原因以及為何有民粹主義傾向的政黨正在日本崛起。文章編譯如下：



在7月20日的眾議院選舉競選活動中，執政的自由民主黨的宣傳重點似乎更多地放在過去的成就上，而非現在或未來的成果。該黨在正式競選期間之前宣佈的競選口號之一，將這個觀念具體化：“我們有責任治理好這個國家。”



自民黨聲稱“有責任”——尤其是需要維護國家財政的健全性——拒絕就所有反對黨都支持的消費稅減稅進行競選。相反，自民黨將其競選承諾限制為向全體民眾發放20,000日圓（約135美元）現金，而對手政黨則提出了更慷慨的計劃。



在演講中，首相石破茂提出了國家安全作為其政黨繼續領導的理由。其他自民黨政治家則簡單地宣稱他們比據稱不負責任的反對黨“更好”。自民黨似乎篤定其長期的優勢和過剩的公信力將足以維持其執政。但相反，自民黨本次選舉創下了自2007年以來最糟糕的眾議院表現，失去了13個議席和多數黨席位，這也是自民黨創黨以來首次失去參眾兩院的多數席位。值得注意的是，2007年的災難性選舉結果最終導致該黨在2009年下台。



選舉結果讓人嚴重懷疑自民黨的公信力是否仍然完好無缺。自民黨的傲慢和公眾觀感的轉變最終導致其在選舉中受挫 - 以及教科書式民粹主義的崛起。

