特朗普宣布美日達成協議　稅率降至15%

美日達成協議。(資料相) 中評社香港7月23日電／美國總統特朗普周二（22日）表示，美國與日本達成貿易協議，日本將對美國投資5，500億美元，且日本進口商品關稅稅率降至15%，激勵日本汽車股周三盤中大漲。



日經225指數周三盤中大漲逾2%，豐田汽車股價勁揚10%，三菱汽車暴漲13%，馬自達汽車飆漲12%。



特朗普在社群媒體Truth Social上發文寫道：“我國剛與日本完成一項龐大的協議，可能是有史以來最大的一項協議。”



特朗普表示，這項協議將要求日本“開放國內市場”，以進口美國汽車及更多農產品，但他並未多談細節。



美國與日本達成的初步協議，目前仍缺乏更多具體內容。過去特朗普也曾宣布與他國達成貿易框架，但未提供詳細內容，往往是幾天或幾個禮拜過後再由白宮補充具體細節。



美國財長貝森特周二接受《Fox News》採訪時說，美日貿易談判“進展非常順利”，他還說，由於日本首相石破茂在參議院選舉中慘敗，“這給日本政府一些動機，想要在未來幾個月內把事情做完”。



日本股市升逾2%，債息及日圓匯價亦上升，因美國與日本達成貿易協議，美國將對日本商品徵收15%關稅，日本將向美國投資5500億美元。



日經平均指數較早時報40776點，升1001點，升幅2.52%。出口相關的汽車股急升，日本3大車廠升幅近10%或以上。



指標10年期日本國債期貨一度跌至137.68日圓，是3月28日以來最低。日本2年期及5年期國債孳息率升至4月初以來最高。



日圓兌美元亦上升，較早時報146.51兌1美元，升幅近0.1%。



日本放送協會報導，日本和美國已同意將日本汽車關稅定為15%。報導引述政府消息人士指，兩國已同意將日本汽車額外關稅，由之前計劃的25%，降至12.5%，連同原本的2.5%關稅，總稅率達到15%。