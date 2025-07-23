古特雷斯：全球向可再生能源轉型不可逆轉

中評社北京7月23日電／據新華網報導，聯合國秘書長古特雷斯22日表示，全球在向可再生能源轉型方面已“不可逆轉”，能源轉型“勢不可當”。他敦促各國政府在將於11月舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）之前提交全面的新氣候計劃。



古特雷斯當天在聯合國發布有關清潔能源發展的技術報告時發表講話說，近年來隨著清潔能源投資激增，太陽能和風能成本大幅下降，其競爭優勢已超越化石燃料。去年全球清潔能源投資達2萬億美元，比化石燃料多8000億美元，十年內增長了近70%。國際可再生能源署最新數據顯示，太陽能的成本曾是化石燃料的4倍，如今卻比化石燃料成本低41%，海上風電的成本已比化石燃料成本低53%。



古特雷斯說，目前可再生能源的全球裝機容量幾乎與化石燃料持平，去年幾乎所有新增發電容量都來自可再生能源。清潔能源的未來“不再是一個承諾，而是一個事實”。這主要有三方面原因：第一是市場經濟因素。僅在2023年，清潔能源行業就貢獻了全球GDP增長的10%，行業就業崗位數量已超過化石燃料行業。第二是安全性。相比於可能使經濟體和民眾受制於價格衝擊、供應中斷和地緣政治動蕩的化石能源，可再生能源意味著真正的能源安全。第三是更易獲取性。太陽能和風能的部署速度比化石燃料更快、更便宜、更靈活。



古特雷斯提出了加速能源轉型的六大“機遇領域”：雄心勃勃的國家氣候計劃、現代化電網和儲能系統、可持續地滿足不斷激增的能源需求、為勞動者和社區實現公平的能源轉型、旨在拓寬清潔技術供應鏈的貿易改革以及為新興市場調動資金。



古特雷斯表示，到2030年，清潔能源資金必須增長五倍以上，才能實現1.5攝氏度的控溫目標並確保能源普及。他呼籲改革全球金融，提升多邊開發銀行的借貸能力，實施有效的債務減免行動。