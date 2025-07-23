加沙衛生部門：加沙一天內15人死於饑餓

中評社北京7月23日電／據新華網報導，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門22日發表聲明說，加沙地帶過去24小時內有15人死於饑餓或營養不良。



加沙兒童生存狀況恐面臨更嚴峻威脅。根據加沙地帶衛生部門22日的聲明，死於饑餓或營養不良的15人中有4名兒童。巴勒斯坦通訊社當天以加沙地帶醫院人士為消息源報導，過去72小時，加沙各地總計有21名兒童死於饑餓或營養不良。



聯合國近東救濟工程處當天在社交媒體上說，包括該機構工作人員在內，加沙地帶民眾正遭受饑餓折磨，一些人因饑餓而暈厥。



此外，巴勒斯坦通訊社22日報導，以軍當天在加沙地帶的軍事行動造成至少43名巴勒斯坦人死亡，包括7名等待領取援助物資的人。



聯合國人權事務高級專員辦事處發言人薩明·希坦在日內瓦表示，自美國和以色列支持的“加沙人道主義基金會”5月下旬單方面接管加沙地帶援助物資分發，至本月21日，人權高專辦記錄到1054名巴勒斯坦人在試圖領取救濟時遭以色列軍隊殺害，其中766人在“加沙人道主義基金會”物資分發點附近遇害，288人在聯合國及其他人道主義組織援助車隊行駛沿線被殺。



根據加沙地帶衛生部門22日發布的數據，自3月18日恢復在加沙地帶的軍事行動以來，以色列已造成當地至少8268人死亡、30470人受傷。



以色列國防軍22日發表聲明說，以軍繼續通過地面和空中行動打擊加沙地帶武裝人員，並摧毀巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝的基礎設施。



據《以色列時報》報導，一名以方高級安全官員當天稱以軍沒有發現加沙地帶發生饑荒，但強調有必要採取措施“穩定人道主義形勢”。