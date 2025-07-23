特朗普指控奧巴馬“叛國”　奧巴馬回懟

中評社北京7月23日電／據新華網報導，美國總統特朗普22日會見媒體時指控民主黨籍前總統奧巴馬犯“叛國罪”，稱其試圖“竊取選舉”。奧巴馬發言人隨即予以駁斥，稱這是“轉移視線的拙劣伎倆”。



特朗普當天在白宮橢圓形辦公室會見媒體，當被問及已故美國富商傑弗裡·愛潑斯坦案相關問題時，他轉而指控奧巴馬。“他們企圖操縱選舉，結果被逮個正著。對此必須嚴懲不貸。”



特朗普還說，包括拜登、希拉里·克林頓等在內的民主黨團隊從2016年大選起開始操縱選舉，直到2020年。“這是叛國罪……他們試圖竊取選舉。”



奧巴馬的發言人帕特裡克·羅登布什在一份聲明中說，出於對總統職位的尊重，奧巴馬辦公室通常不會回應這屆政府“持續不斷散布的胡言亂語和虛假信息”。只是，此番指控實在荒謬至極，是“轉移視線的拙劣伎倆”。



愛潑斯坦與大量美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月死於獄中，被判定為自殺。



特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公布愛潑斯坦案相關文件檔案。但美國司法部和聯邦調查局本月7日發布聯合備忘錄，認定不存在“客戶名單”，且不會發布更多愛潑斯坦案相關文件。特朗普政府對該事件的前後態度轉變，引發包括其支持者在內的美國國內輿論的不滿和質疑。