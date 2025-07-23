網評：東江水供港　源源東江水濃濃家國情

東江是珠江3條支流之一，發源於江西省的尋烏、安遠和定南縣。圖為定南縣龍塘鄉長富村境內的九曲河。（圖片來源：文匯網） 中評社北京7月23日電／網評：源源東江水 濃濃家國情



來源：文匯網 作者：李慧琼（全國人大常委會委員、立法會議員）



今年是東江水供港60周年。淡水資源在每個國家和地區都彌足珍貴，許多國家和地區在供應淡水的時候往往收取高額的費用，更有不同國家和地區因為淡水供應問題而發生衝突。由此可見，穩定且充足的淡水供應，對於香港社會的持續繁榮發展而言，無疑是基石一般的存在。“憲法和基本法推廣督導委員會”轄下的“愛國主義教育工作小組”（工作小組）於7月12日至13日舉辦為期兩日的大灣區交流團，聯同傳媒宣傳分組委員李鑾輝和李子樹博士、政府新聞處處長廖李可期，以及二十名香港新聞界代表到訪深圳及東莞多個企業和地方。這一趟旅程，讓大家對東江水供港工程承載的深遠意義有了更為深刻的領悟，是一堂生動且深刻的愛國主義教育大課。



香港作為國際金融中心，社會繁榮穩定，各項生活物資富足，新世代已經沒有體會過停水停電的生活。但是在上世紀六十年代初，由於久旱無雨，水塘枯竭，香港一度出現嚴重供水危機，港英政府不得不實行限制供水措施。在水荒最嚴重的1963年，港英政府規定每4天供水一次，每次4小時，找水挑水成為香港市民的頭等大事，一些人甚至在山溝的岩縫中挖井取水。受水荒影響，香港經濟社會發展遭受重大打擊，市民苦不堪言。



勒緊褲腰帶 建設“生命線”



香港同胞所面臨的困境，時刻牽動著中央的心。1963年12月，周恩來總理親自部署，決定建設東深供水工程，要引東江水來滋潤幹涸的香港。或許很多香港青年並不知曉，在當時，作出這一決定需要極大的勇氣和決心。1963年，新中國剛剛成立14年，百廢待興，經濟發展水平較低，人均GDP僅有74.5美元。而東深供水工程的建設，需要投入3，800萬元人民幣，這一數字，幾乎接近當年國家財政收入的千分之一。國家毅然決然地選擇“勒緊褲腰帶”，也要確保香港市民的供水，這份深情厚誼，重如泰山。1964年2月20日，東深供水工程正式動工興建。自1965年開始向香港供水，至今已運行60年，累計供水超過300億立方米，為香港的民生福祉和繁榮穩定作出了重要貢獻。該工程經歷了多次擴建和改造，以滿足香港日益增長的供水需求，並確保供水安全和水質。它宛如一條堅韌的生命線，不僅為香港市民送來了生命之水，更如同一座橋梁，緊密地連接著民族的凝聚力，每一滴東江水，都在無聲地訴說著祖國守護香港繁榮穩定的動人故事。