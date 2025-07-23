英國《金融時報》：全球藥企加碼中國

中評社香港7月23日電／據觀察者網報導，美國投資銀行傑富瑞集團本月發佈的一份報告顯示，今年截至目前，在與全球跨國製藥公司達成的授權交易中，中國創新藥企的數量和金額占比都創下歷史新高。英國《金融時報》7月22日評價，這凸顯出即使面臨美國關稅壓力，大型跨國藥企仍正越發倚重中國創新藥企。



報導稱，所謂授權交易，其模式一般是：跨國公司向中國藥企支付一筆費用，獲得其研發的早期藥物在中國以外市場的獨家銷售權；如果該藥物通過臨床試驗，中國公司則將獲得更多收益。報導援引報告稱，今年上半年，中國藥企在這類與跨國藥企的授權合作中，占全球交易總數的18%、交易金額的32%，均創下紀錄。



在所有大型製藥公司中，阿斯利康（AstraZeneca）今年與中國藥企簽署的授權交易數量最多。根據摩根士丹利7月15日發佈的一份報告，阿斯利康今年已與5家中國藥企達成至少136億美元的授權交易。其中，阿斯利康6月宣佈與石藥集團達成戰略研發合作，聚焦AI驅動的新型口服小分子藥物開發，總潛在價值超過53億美元。



此外，美國製藥公司艾伯維、默沙東、輝瑞和再生元在2025年上半年也都與中國藥企簽署了數以十億美元計的授權協議。據悉，今年最大的一筆來自輝瑞，該公司與三生製藥簽署了一項60億美元的合作協議，用於開發一種抗癌藥。輝瑞表示，計劃在美國本土生產這款藥物。



《金融時報》評價，這凸顯出即使中國面臨美國關稅壓力，阿斯利康、輝瑞等大型跨國藥企仍正越發倚重中國創新藥企。目前，特朗普政府正加緊敲定對全球製藥行業徵收“前所未有”的關稅，特朗普上周稱，有可能在7月底前公佈具體相關措施。自4月以來，多家製藥公司在監管文件中警告股東稱，關稅將危及企業利潤。



傑富瑞集團分析，跨國製藥公司之所以紛紛轉向中國，是因為它們面臨藥價下行壓力以及重磅藥物專利到期的問題，“我們認為，中國生物科技公司正在重塑美國生物製藥行業的格局，因為從中國引進技術資產可以為跨國公司提供一種解決方案，使其能夠以經濟實惠的方式在可控的時間內緩解壓力。”

