新型診斷方法助力頭頸癌個體化治療

中評社北京7月23日電／據新華網報導，芬蘭圖爾庫大學22日發布新聞公報說，該校研究人員開發出一種新型診斷檢測方法，可判斷頭頸鱗狀細胞癌患者是否僅通過手術即可治愈，而無需接受放療或化療。這一成果有望推動頭頸癌治療向更加個體化、低毒副作用的方向發展。



頭頸癌包括喉癌、口腔癌、舌癌以及鼻咽癌等，頭頸鱗狀細胞癌是頭頸部癌最常見的組織學類型。



公報說，新方法基於一種名為LIMA1－alpha的蛋白生物標誌物，利用免疫組織化學技術對腫瘤組織進行檢測。通過分析該蛋白的表達情況，醫生可判斷患者是否適合單純手術治療，從而為其制定更為精準的治療方案，避免放療、化療等帶來較大副作用的治療手段。



在一項前瞻性臨床研究中，研究團隊對芬蘭5所大學醫院近年來新發的頭頸鱗狀細胞癌患者進行跟蹤分析。結果顯示，腫瘤組織中LIMA1－alpha蛋白高表達的患者術後預後較差，而該蛋白呈陰性的患者在術後未接受後續放化療的情況下依然獲得良好療效。在兩年的隨訪期內，LIMA1－alpha蛋白呈陰性患者無一例死於該癌症。



研究團隊隨後開展多項臨床觀察與試驗驗證，結果一致且穩定，進一步證實LIMA1－alpha是能夠顯著預測頭頸鱗狀細胞癌手術預後風險的生物標誌物，顯示出良好的臨床應用前景。



研究還從分子機制層面揭示，LIMA1－alpha蛋白可促進腫瘤細胞上皮－間質轉化過程，增強其侵襲能力，這為這種蛋白與腫瘤惡性程度之間的關聯提供了生物學依據。



該研究負責人、圖爾庫大學講師薩米·文泰萊表示，新檢測方法是一種可靠、經濟的工具，有助於識別哪些患者可以僅通過手術治愈，從而免除多模式治療帶來的身體與心理負擔。



相關研究成果近期已發表於學術期刊《歐洲分子生物學組織分子醫學》上。