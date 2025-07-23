中評社北京7月23日電／網評：灣區協同打造AI人才培育新格局



來源：文匯網 作者：林淑（教聯會理事）



隨著科教興國與教育強國戰略不斷推進，AI賦能教育已成為當下社會的發展重點。憑借突破傳統教育框架，實現教育、產業與人才的深度融合，AI賦能教育正成為國際間人才培養的重要競爭領域。香港作為粵港澳大灣區的核心城市之一，亦積極響應國家戰略，結合自身豐富的教育資源和國際經驗，推動AI技術與教育的深度結合，攜手與大灣區各城市共同打造國際科技創新中心，塑造人才培育的新格局。



人工智能教育普及化



事實上，特區政府自2024年已展開“AI教育攻堅計劃”，目標2025年覆蓋全港逾九成中小學，目前已有82%學校將AI納入計劃，並全面推動“人工智能納進課堂”； 初中階段的信息及通訊科技科引入10至14小時AI課程內容，全面提升學生的數字素養與AI應用能力，培育具備創新精神的人才。



教育局亦透過“優質教育基金”的撥款，支持學校購置AI教學設備和電子學習平台，促進教育資源均衡與教學得以優化。而2025年成立數字教育策略發展督導委員會，正是參考內地與國際經驗，制定本港數字教育的發展藍圖，當中包括加強學生的數字素養及AI倫理認知，提升教師專業發展，培育數據安全及倫理守的能力等。這大大提升學界的AI教育水平，也促進了資源分配和教學創新，縮小社群間的數字落差。



與此同時，香港積極參與大灣區教育協同，發揮“超級聯繫人”的角色，以“灣區人工智能學校聯盟”為平台，推動區域內49所中小學共同簽署《AI科創人才協同培養倡議》，建構從小學到中學一體化的教育新模式，從而促進教師專業發展及教學實踐的相互交流，讓資源能互補及持續優化。現時，粵港澳大灣區已有超過1，500所義務教育學校普及AI通識課程，覆蓋學生超過200萬人，反映AI人才培育正從大專院校、企業逐步向基礎教育的全面延伸。