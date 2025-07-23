中評社北京7月23日電／網評：啟動“粵車南下”激活本港經濟活力



來源：文匯網 作者：陳紹雄（立法會議員）



兩地居民殷切期盼的“粵車南下”，在粵港兩地政府努力協調下終於落實，爭取於今年11月正式啟動實施。“粵車南下”打破制度壁壘，跨越地理界限，為本港帶來多重效益，由提升本港國際航空樞紐地位、為本港帶來經濟效益以至於促進粵港兩地的互聯互通，締造多贏局面。寄望特區政府做好宣傳工作及相關配套，吸引嶄新旅客群，惠及本港百業，把握“粵車南下”帶來的新動力、新商機。



開啟旅遊新模式 促進兩地融通



“粵車南下”是貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和中央有關文件的要求，促進香港與內地人員和車輛往來便利化的重要措施。“粵車南下”將提供兩大選項讓內地居民駕車來港，第一是“泊車轉機”、“泊車轉乘”。機管局的轉機停車場有1，800個泊車位，並已構建預約系統，吸引更多內地居民經香港國際機場轉機，或轉乘本地公共交通工具四處游玩消費，貢獻本港經濟。當愈來愈多旅客在規劃行程時優先考慮使用香港機場，善用香港機場聯通近200個航點，直達世界每個角落，本港將成為內地和海外旅客來往大灣區的首選門戶，有助提升香港作為國際航空樞紐的地位。



“粵車南下”第二個安排是自駕入境市區，開啟內地居民南下旅遊新模式。粵車可以申請自駕入市區，初期以小規模的每日100個預約名額開展，吸引不同類型的旅客群來港，進行旅遊、商貿活動、參與盛事、尋求各種專業服務或各類休閑活動等，將直接惠及本港零售、餐飲、娛樂、專業服務及各區旅遊，刺激本地經濟增長和創造就業機會，為本港經濟增添活力。