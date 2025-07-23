中評社北京7月23日電／網評：提供午夜場優惠 激發夜經濟活力



來源：文匯網 作者：阮建中（自由黨港島區主席、東區區議員）



香港的經濟和市民的生活已在疫後復常，但夜間消費人流仍未回到疫前水平，晚上的娛樂消費活力不足。筆者建議特區政府補貼電影院線，於每周五及周六晚上九點後的電影場次推出夜場戲票，劃一30元，試行半年，以吸引市民重拾夜間消費習慣，更希望藉此帶動零售、餐飲、服務業及交通業的整體復甦，為香港經濟注入新動力。



電影院作為夜間娛樂的核心場所，具有低門檻、大眾化的特點，能有效吸引不同年齡層的消費者，尤其是年輕人。參考過去“全港戲院日”的成功經驗，30元的低票價對市民具有極大的吸引力。當日戲院門票減至30元，許多場次迅速售罄，顯示價格優惠能有效刺激消費意欲。於周五及周六的晚間電影場次提供優惠票價，不僅能吸引年輕消費者，還能鼓勵家人和朋友結伴觀影，從而增加夜間人流。



截至2025年7月，香港共有51間常規戲院，提供約260個銀幕和35，000個座位。假設每場次全滿，特區政府補貼每張票約40元（票價差額），每場即補貼約140萬元。考慮到大多數戲院在晚上九點後僅安排一場放映，估算每月支出將低於1，200萬元。這一成本相對可控，且試行期僅為半年，財政壓力有限。



戲票優惠計劃的實施，預計將帶來多方面的正面影響。首先，對市民而言，低票價降低了娛樂成本，讓更多人能負擔得起夜間活動，尤其是年輕人和基層市民。這不僅能提升市民的生活質量，還能促進社交活動，並可重塑市民晚間消費習慣。



更重要的是，計劃對夜經濟的整體消費起到推動作用。觀影前後的消費者可能會選擇在附近餐廳或酒吧消費，或觀看電影前在商場購物、飲食，這些額外消費將直接惠及零售和餐飲業。此外，夜間人流的增加也將帶動交通需求，例如的士、港鐵和巴士的使用，從而為交通行業創造更多收入。長遠來看，若計劃能成功改變市民的夜間活動習慣，夜經濟的復甦將為香港的經濟增長提供持續動力。