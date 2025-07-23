美國關稅政策“回旋鏢”傷及美企和消費者

中評社北京7月23日電／據新華網報導，美國多家企業和經濟研究機構近期公布的數據和分析結果顯示，美國政府今年以來推出各項關稅政策“實際上是對美國消費者和企業徵稅”，其成本主要體現在美國不斷下滑的企業利潤率和持續上漲的物價。專家表示，美國政府關稅政策就像“回旋鏢”一樣傷及美國企業和消費者。



美國主要上市公司近期陸續公布今年第二季度財報。通用汽車公司22日發布最新財報顯示，美國政府關稅政策導致企業當季損失11億美元，淨利潤同比暴跌35.4%至19億美元。汽車製造商斯泰蘭蒂斯此前也表示，受關稅因素影響，今年上半年淨虧損額可能達27億美元。



彭博社22日說，到目前為止，為美國政府關稅政策埋單的是美國企業和消費者。通用汽車是最新一家披露關稅如何推高成本的美國公司。



“隨著新一輪加征關稅，美國企業利潤率可能進一步萎縮。”美國花旗銀行經濟分析團隊指出，迄今為止，美國企業正在自行消化大部分關稅政策成本，今後日子恐怕更難過。高盛集團近期發布的報告也顯示，美國企業正壓縮利潤以消化關稅成本，但迫於經營壓力，最終恐怕還是會提高產品售價，把大部分關稅直接成本轉嫁給消費者。



美國零售巨頭沃爾瑪公司表示，受關稅政策影響，公司已上調日常必需品的貨架價格，並警告稱本月開始的返校季商品可能漲價。此外，美國最大網購平台亞馬遜已提高除臭劑、蛋白奶昔和寵物護理用品等低成本商品價格。



總部位於加利福尼亞州、代理大量日韓品牌美妝和護膚產品的奧塞亞娜公司負責人李簡延告訴記者，因為化妝品比日用品的利潤空間大一些，目前化妝品企業還沒有提高美國市場零售價格，但最終漲價恐怕也難以避免。“大家都在看歐萊雅或寶潔這些大公司，一旦它們為了保證利潤率開始調價，全行業都會集體漲價。”



“關稅實際上是對美國消費者和企業徵收的稅負。”耶魯大學預算實驗室最新報告分析，美國政府關稅政策最後會反映到每個美國家庭的收支中。報告估算，美國政府今年已推出的所有關稅措施會讓美國國內物價水平短期內上漲2.1%，相當於每戶美國家庭損失2800美元。由於食品和服裝等必需品支出增加，美國低收入家庭的可支配收入的損失將是富裕家庭的三倍。